Nintendo: il presidente Furokawa parla dei Remake

Durante la riunione con gli azionisti il presidente di Nintendo Shintaro Furokawa ha parlato della possibilità di pubblicare nuovi Remake.

Durante la scorsa settimana Nintendo ha tenuto il suo ultimo briefing sui risultati finanziari, dove l’azienda ha fatto sapere agli azionisti che alcuni dei propri giochi di punta annunciati negli scorsi Direct, come: Metroid Prime 4, Bayonetta 3 e il seguito di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, non arriveranno sul mercato tanto presto.

il Presidente di Nintendo Shuntaro Furakawa ha parlato anche dell’approccio della compagnia verso i remake di vecchi classici amati dai videogiocatori di tutto il mondo. I più recenti Pokémon Let’s Go Eevee & Pikachu e The Legend of Zelda: Link’s Awakening sono solo alcuni dei titoli che hanno riportato in auge grandi classici del passato dell’azienda di Kyoto.

Furokawa ha dichiarato: “In Nintendo non abbiamo una direttiva precisa a riguardo, siamo in questi business da 40 anni e abbiamo lanciato migliaia di giochi, molti dei quali rimasti nell’immaginario collettivo e per noi questo è senza dubbio un qualcosa di enorme valore. Certamente non ignoreremo questa via, ma tutto dipende dalle richieste della community e dalla visione dei direttori e produttori, di base siamo sempre pronti ad esaminare ogni richiesta.”

Il presidente Furokawa ha infine parlato della possibilità di lavorare a Remake di vecchi titoli portatili e di giochi usciti su 3DS. Questa possibilità di ritornare a pubblicare titoli portatili a detta di Furokawa è dettata dall’ormai presenza di Nintendo Switch Lite, che permette di giocare esclusivamente in portatilità. Cosa pensate delle parole del presidente di Nintendo? Diteci la vostra.