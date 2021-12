Nintendo, sentenza storica in Germania

Colpo di scena in Germania: Nintendo è uscita sconfitta dall’Alta Corte di Francoforte in merito ad una querelle sui rimborsi dei prodotti venduti tramite l’eShop. Una decisione che ha richiesto ben un anno di studi, fra tre tribunali diversi e che ora rischia di aprire un precedente molto importante.

Andiamo con ordine: la storia è iniziata nel corso del 2020, quando la German Consumer Protection Authority (VZBV) portò Nintendo in tribunale per violare le leggi a favore dei consumatori. A dicembre del 2020, un giudice di Francoforte decise che le mosse del colosso nipponico erano però legali. la VZBV ha però deciso di ricorrere in appello e il caso è stato spedito alla più alta corte di Francoforte, che ha stabilito in realtà di come le richieste dell’associazione a favore dei consumatori fossero legittime.

Quali erano queste richieste? Secondo Nintendo, un utente può chiedere un rimborso dei prodotti digitali sette giorni prima della loro uscita. Questo va in contrasto con alcune leggi specifiche dell’Unione Europea e dei singoli Stati appartenenti all’UE. Per questo motivo il verdetto è ora stato ribaltato. Le leggi europee prevedono un diritto di recesso di 14 giorni sui prodotti digitali, ma per la casa di Kyoto ciò non si applicava ai videogame, poiché alcuni di questi si possono pre-scaricare su Switch ed essere poi attivati alla release date, segno dunque che il termine per chiedere un refund è già scaduto. La difesa di VZBV però è stata efficace: anche se un gioco è stato scaricato non significa che sia giocabile e questo lo rende inutile per il giocatore. Il publisher è dunque chiamato a rispondere del rimborso, poiché il contratto tra il giocatore e l’azienda non è mai stato stipulato.

Questo precedente ha portato la casa di Kyoto a modificare già adesso la policy dell’eShop di Nintendo Switch. E ora si apre un precedente importante, poiché questi cambiamenti hanno effetto solamente sugli store tedeschi e norvegesi, mentre nel resto d’Europa (e del mondo) è ancora tutto inviariato, ma forse è solo questione di tempo prima che il colosso nipponico decida di apportare queste modifiche.