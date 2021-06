Nintendo: storica saga potrebbe tornare, un sondaggio fa sognare i fan

Nell’attesa di scoprire se nelle prossime ore assisteremo davvero al tanto vociferato annuncio di Nintendo Switch Pro, gli appassionati dell’universo della compagnia di Kyoto si stanno concentrando su un forte segnale che preannuncerebbe il ritorno di un’amatissima saga. Il tutto è stato scovato tramite un sondaggio emerso da poco, che chiede direttamente ai fan come prenderebbero un nuovo capitolo di tale brand rimasto dimenticato da ormai più di qualche anno.

Parliamo di WarioWare, il folle concentrato di mini-giochi con protagonisti Wario e company. Nello specifico, all’interno di un recente sondaggio Nintendo sta chiedendo ai propri utenti quanto sarebbero interessati a spendere 49,99 Dollari per acquistare il prossimo titolo della saga WarioWare. Una mossa fatta per sondare il terreno senza alcun dubbio, ma che potrebbe nascondere una nuova iterazione del folle e strampalato brand presto in arrivo.

C’è da dire che, Nintendo Switch si presterebbe benissimo ad un nuovo gioco della serie WarioWare. Basti pensare a tutti i mini-giochi che si possono creare attorno al concetto che sta attorno alla console ibrida o ai suoi unici Joy-Con. Per il momento abbiamo solo questo sondaggio proposto dalla compagnia giapponese, e non sappiamo se i lavori su un prossimo titolo sono già iniziati o se è in programma una prossima fase di sviluppo in attesa di conoscere il parere dei giocatori in questo sondaggio proposto.

Il ritorno del franchise folle di Wario sarebbe un vero e proprio colpaccio e darebbe ancora più varietà alla ludoteca di Switch che già ad oggi propone un’incredibile vastità di esperienze diverse. L’ultimo capitolo della serie WarioWare approdò nel 2018 su Nintendo 3DS con il capitolo Gold.