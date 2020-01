Nintendo vuole continuare a supportare i giochi con i DLC

Questo mese, Nintendo ha fatto qualcosa di non inaspettato ma di certo senza precedenti: ha annunciato un Pass espansione per Pokémon Spada e Scudo. Nel corso dell’anno avremo modo di accedere a due DLC dedicati al nuovo titolo di Game Freak che, ricordiamo, ha venduto ben 16 milioni entro la fine del 2019. Il rilascio di DLC per i videogiochi non è affatto una novità all’interno del mercato videoludico, tutt’altro, ma si tratta di qualcosa di relativamente nuovo per la casa di Kyoto.

In un recente resoconto finanziario dell’ultimo quarto fiscale, Nintendo ha affermato che è “concentrata su iniziative che spingano i giocatori a rimanere su un videogioco dopo che questo è stato rilasciato. Come annunciato recentemente, abbiamo pianificato degli update per i contenuti in-game e distribuiremo nuovi add-on per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Inoltre, come menzionato precedentemente, abbiamo deciso di creare altri lottatori per Super Smash Bros. Ultimate.”

A quanto già detto, si dovrà aggiungere anche due DLC dedicati al multigiocatore in arrivo durante l’anno per Luigi’s Mansion 3, anch’esso un “piccolo” successo con ben 5 milioni di copie vendute. Il mondo dei DLC non comunque qualcosa di completamente nuovo a Nintendo. Con The Legend of Zelda Breath of the Wild sono stati rilasciati due DLC.

Anche Splatoon 2 e Xenoblade Chronicles 2 hanno visto l’introduzione di contenuti addizionali tramite espansioni e DLC dedicati. L’approccio di Nintendo è sempre stato accorto e preciso e ha sempre proposto contenuti di alta qualità: la nostra speranza è che tutto questo continui ancora per lungo tempo. Diteci, cosa ne pensate delle espansioni? Inoltre, avete già visto la versione Animal Crossing di Nintendo Switch?