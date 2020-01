Nintendo continuerà a sviluppare nuove tecnologie ed è interessata alla realtà aumentata

Recentemente il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha rilasciato una lunga intervista, sbilanciandosi su anche alcuni temi decisamente spinosi. Dopo essersi detto, come vi avevamo raccontato qui, incuriosito dal cloud gaming, ma ancora fiducioso sul futuro delle console tradizionali, Furuwaka si è espresso anche sulla vena creativa di Nintendo, rassicurando i numerosi fan del celebre publisher nipponico.

A portare il presidente della compagnia giapponese sull’argomento è stata una domanda relativa alla realtà aumentata o AR che dir si voglia. Una tecnologia che, a detta di Furuwaka stesso, è decisamente allettante.

Shuntaro Furukawa ha infatti dichiarato: “Una cosa che deve essere chiara fin da subito e che non vorrei venga fraintesa dal nostro pubblico è che non stiamo voltando le spalle alle nuove tecnologie e siamo anzi costantemente impegnati nella loro ricerca e sviluppo.

I nostri team di sviluppo hardware valutano ed analizzano infatti tutte le nuove tecnologie disponibili, confrontandosi anche con i nostri sviluppatori software. Se qualche tecnologia è particolarmente promettente state pur certi che la utilizzeremo, non cambieremo assolutamente il nostro modus operandi da qui in avanti. Per quanto riguarda la realtà aumentata è un campo che stiamo studiando a fondo e stiamo attivamente cercando i modi migliori per utilizzarla al meglio.”

Una dichiarazione, quella del presidente di Nintendo, decisamente rassicurante e che fa ben capire come la società giapponese, nonostante la recente ascesa del cloud gaming, sia decisamente intenzionata a proseguire per la sua strada e a continuare a regalarci delle tecnologie sempre nuove e dirompenti, capaci di stupire ed ammaliare la maggior parte dei videogiocatori.