Nintendo Switch 2 al posto di Switch PRO? 4K, uscita e tutti i primi indizi

Quando fu annunciato il modello di Switch OLED in molti si sono definiti parecchio delusi dalle poche differenze rispetto al modello base dell’ibrida Nintendo. Questo sicuramente a causa dei molteplici rumor che facevano pensare ad un annuncio imminente di Nintendo Switch PRO che non è mai avvenuto, ma nonostante ciò, le voci su un modello più prestante non si accingono a spegnersi.

Sebbene Nintendo stessa abbia negato altre nuove console oltre al modello OLED, NateDrake, uno degli insider più noti del mondo Nintendo ha voluto recentemente tornare a parlare di quella che è stata menzionata come Nintendo Switch 2.

Stando alle dichiarazioni dell’insider, Nintendo avrebbe programmato di lanciare un nuovo modello di Nintendo Switch più prestante tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Tra le caratteristiche citate, questa nuova versione di Switch sarebbe capace di raggiungere una risoluzione 4K grazie al DLSS.

Infine, sembrerebbe che i grossi publisher e sviluppatori abbiano già tra le mani il dev kit dal 2020, mentre i team più piccolini lo potrebbero ricevere quest’anno. Come al solito, parliamo ancora di rumor per nulla confermati, per questo il nostro consiglio è sempre quello di prendere tali informazioni con le dovute attenzioni.