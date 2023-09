Le voci che circolano attorno al nuovo System on Chip (SoC) della presunta Nintendo Switch 2 stanno suscitando un notevole chiacchiericcio. Sebbene al momento si tratti principalmente di speculazioni, basate su fonti non ufficiali, la prospettiva di un nuovo chip che combina tecnologie NVIDIA e Arm offre un’ottima prospettiva per il futuro dell’ibrida di Nintendo.

Secondo alcune fonti, ritenute affidabili nel settore dei chip e dell’hardware, come “Kopite7kimi” e “Tech_Reve”, il nuovo SoC della futura console Nintendo dovrebbe essere prodotto con il processo di fabbricazione a 8 nanometri di Samsung.

Il primo leaker suggerisce che il nome in codice del nuovo SoC, che sarà alla base della Nintendo Switch 2 o di qualunque altro nome avrà alla fine, potrebbe essere “T239” e verrà prodotto utilizzando il processo “SEC8N” a 8nm di Samsung. Dall’altra parte, Tech_Reve, ipotizza che la produzione potrebbe invece fare affidamento sul processo “7LPH”, rappresentando un’evoluzione rispetto al precedente.

memo someone said it is SF 7nm node… pic.twitter.com/jMntClvvyK — 포시포시 (@harukaze5719) September 16, 2023

8x A78

1280 CUDA — Elysian Realm (@KittyYYuko) September 16, 2023

In termini di specifiche tecniche, alcune voci suggeriscono che il SoC potrebbe comprendere 1280 CUDA Core, il che potrebbe indicare un chip NVIDIA Ampere, simile a quello già utilizzato nell’Orin. Questo si tradurrebbe in 128 core per SM, per un totale di 1280 core su 10 SM. Si parla anche di un singolo processore grafico che collabora con una CPU composta da 8 core Cortex A78 Arm.

Se tutte queste informazioni dovessero rivelarsi corrette, la nuova console Nintendo rappresenterebbe sicuramente un notevole passo in avanti rispetto alla Nintendo Switch attuale. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni sono ancora basate solo, ed esclusivamente, su voci non ufficiali. Per cui attendiamo il, si spera non troppo lontano, reveal ufficiale di Nintendo per sapere i dettagli ufficiali.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, sono emerse alcune indiscrezioni che suggeriscono la presenza di funzionalità come il supporto per il 4K, 60 fotogrammi al secondo e il ray tracing sulla presunta nuova console Nintendo ma anche queste voci, per quanto vengano da fonti attendibili, rimangono da confermare.