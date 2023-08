Dopo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la voglia di Nintendo Switch 2 è più viva che mai. Dopo oltre 130 milioni di console vendute, gli appassionati della casa di Kyoto attendono con ansia la prossima console, che con tutta probabilità sarà appunto una nuova versione (più potente) della ibrida che è riuscita a convincere critica e pubblico.

Al di là delle varie informazioni che stanno trapelando, quella più interessante è stata diffusa da Zippo, un noto leaker incentrato su Nintendo che in passato ha avuto modo di indovinare alcuni annunci. Secondo il personaggio, il prezzo della nuova Switch 2 dovrebbe essere di circa 399 dollari, 100 dollari in più rispetto a quanto venne venduta l’originale Switch nel 2017.

Ovviamente è chiaro che Nintendo dovrà fare uno sforzo leggermente superiore per riuscire a dar vita a una console moderna e al passo coi tempi. Sappiamo, quasi con certezza, che la nuova console dovrebbe avere una potenza pari alle console di scorsa generazione, quindi al livello di One e PS4. Oltre a questo, però, il nulla e ogni nuova informazione, compresa questa del prezzo, va presa con le opportune pinze.

Sicuramente i tempi per Switch 2 sono assolutamente maturi e non escludiamo che la console possa essere annunciata e uscire nel 2024, magari con un gioco importante come Metroid Prime 4.

Non appena avremo nuove informazioni, non esiteremo a comunicarvele sul nostro sito.