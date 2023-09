Secondo quanto riporta Eurogamer, Nintendo avrebbe invitato alcuni partner selezionati a una dimostrazione della Switch 2, in occasione della convention tedesca Gamescon 2023 – che si è tenuta a Colonia alla fine di agosto.

Ormai non abbiamo più dubbi sul fatto che la console esista e che sia vicina una presentazione ufficiale, ma che stiano già circolando degli esemplari finiti e che ci siano delle dimostrazioni private, ecco, quello è una relativa sorpresa.

La dimostrazione vera e propria avrebbe visto l’esecuzione di Zelda: Breath of the Wild, in una versione rivista e corretta per la nuova console. Non il gioco completo ovviamente, ma una piccola demo pensata apposta per mostrare le capacità del nuovo hardware. Dunque, non c’è ragione di credere che uscirà una remastered del gioco o qualcosa del genere – ma sperare è sempre lecito.

Di recente abbiamo saputo anche che la Switch 2 sarà dotata di una fotocamera e userà un nuovo tipo di cartucce. Due dettagli che sicuramente serviranno a renderla diversa dal primo modello, ma naturalmente ciò che ci interessa di più è capire quanto sarà più potente la piattaforma hardware, e in che modo queste novità permetteranno a Nintendo di innovare nel mondo del gaming.

Nel frattempo, naturalmente, l’attuale Switch continua a essere una console eccellente con tanti fantastici giochi, e tra poco si aggiungere anche l’atteso. Super Mario Wonder. Come al solito, dunque, Nintendo non sembra avere particolari ragioni di fare le cose di corsa. Giochi e console di stanno ancora venendo alla grande, come sempre, e nel 2024 vedremo che succederà con la Switch 2.