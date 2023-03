Il successore di Nintendo Switch potrebbe avere un grosso problema legato alla retrocompatibilità. A parlarne è lo YouTuber e sviluppatore di NightDive Studios Modern Vintage Gamer, che in un video dedicato ha voluto spiegare il perché i giochi attualmente disponibili potrebbero non essere compatibili con il prossimo hardware.

Andiamo con ordine: attualmente Nintendo Switch monta un chip chiamato Tegra X1. Si tratta di un SoC (system on chip) decisamente vecchio. Difficile immaginare che l’attuale chip possa essere utilizzato anche nel prossimo hardware. Secondo lo sviluppatore e YouTuber, dunque, nel momento in cui Nintendo deciderà di cambiare completamente il SoC, dovrà andare anche ricompilare i giochi per garantirne la compatibilità. Un’operazione praticamente impossibile e che renderebbe di fatto i vecchi giochi inutilizzabili.

C’è una via di uscita, però. E ce l’ha insegnata proprio Microsoft. Se davvero il successore della console del colosso nipponico cambierà chip, a questo punto per garantirne la compatibilità con i vecchi giochi si potrà ricorrere all’emulazione. Anche in questo caso è necessario del lavoro dall’alto, ma è sicuramente meno impegnativo (e meno costoso) rispetto a mettere mano all’intera libreria. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di integrare il Tegra X1 all’interno della nuova console, con costi probabilmente abbordabili sia per la produzione che per la vendita al pubblico. Una strada già battuta in passato da Nintendo con Wii, con il SoC del GameCube.

Per ora non ci sono indicazioni su come e quando Nintendo Switch sarà sostituita. Siamo entrati ufficialmente nel settimo anno di vita della console e ci sono ancora diversi giochi in dirittura d’arrivo. Il successore dell’hardware sarà probabilmente svelato nel corso del 2024, anche se al momento ci troviamo davanti solamente a delle ipotesi. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

