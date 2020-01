Nintendo Switch ha ricevuto nel 2019 più giochi di Xbox One e PS4 messe insieme

Come ben sapranno i fan di lunga data di Nintendo uno dei problemi più annosi del publisher nipponico è sempre stato quello del supporto delle terze parti, con numerosi titoli ben presenti sulle altre piattaforme mai usciti sulle soluzioni di casa Nintendo. A quanto pare il grande successo di Nintendo Switch sembra però aver rivoluzionato le cose.

Come riportato da una lunga analisi, che potete trovare nei post Twitter del celebre Mat Piscatella, nel corso del 2019 sono infatti usciti più titoli per Nintendo Switch che la somma di quelli rilasciati insieme per PlayStation 4 e Xbox One.

From GamePulse and The NPD Group: New Release count by Platform for 2017, 2018 and 2019 in the U.S., Physical & Digital.

If you're thinking the Switch marketplace got a lot more crowded this year, and that a whole bunch of games were releasing all the time, well, you're right. pic.twitter.com/ByW1azu3zC

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 9, 2020