Nintendo Switch sconfigge PS4 nel 2019 negli USA

Nintendo Switch è diventata la console più venduta nel 2019 negli Stati Uniti d'America, battendo anche PlayStation 4. Ecco i dettagli.

La generazione attuale sta volgendo al termine e le vendite delle console calano. L’attesa è tutta per PS5 e Xbox Scarlett, le nuove macchine da gioco di casa Sony e Microsoft. Non bisogna però dimenticarsi che nel mezzo c’è un concorrente che sembra completamente slegato dalle regole altrui: Nintendo. La casa di Kyoto è ancora nel pieno della propria personale ottava generazione grazie a Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, da poco disponibile.

Tutto questo viene ben espresso anche dai recenti dati che pongono Nintendo Switch come la console più venduta negli USA (ovvero uno dei mercati più importanti al mondo) nell’arco del 2019, sconfiggendo quindi sia Xbox One che PlayStation 4. In totale, la macchina da gioco di Nintendo ha toccato quota 15 milioni, dal lancio avvenuto nel marzo 2017.

La casa di Kyoto ha segnalato un aumento delle vendite del +20% su base annuale. Risultato probabilmente raggiunto anche grazie ai giochi di successo come Fire Emblem: Three Houses, Mario Maker 2 e Astral Chain. I dati inoltre devono ancora includere il periodo conclusivo dell’anno, durante il quale si accoglierà un peso massimo come Pokémon Spada e Scudo.

Parlando proprio di videogame, è stato condiviso che sono 14 i titoli Nintendo Switch che hanno superato il milione di copie vendute nel solo Nord America, quattro di questi hanno venduto in totale più di sei milioni di unità (Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate). Tutto questo dipinge una situazione rosea per la grande N. Diteci, anche voi avete intenzione di giocare con Nintendo Switch?