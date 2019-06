Nintendo Switch, ben 21 titoli stanno per essere annunciati?

Un corposo leak proveniente da una nota catena di distribuzione ha svelato ben 21 titoli ancora non annunciati per Nintendo Switch.

Il periodo che precede la celebre kermesse annuale di Los Angeles è sempre così: ogni giorno che passa spuntano nuove interessanti indiscrezione. Tra date di lancio, misteriosi annunci e straordinarie rivelazioni ve ne sono però alcune più speciali di altre. Ad esempio sembrerebbe proprio che oltre 20 titoli per Nintendo Switch stiano per essere annunciati. Che sia l‘E3 2019 il palcoscenico giusto per tale occasione?

A far emergere tale indiscrezione è stato Gamestop, la stessa catena che ieri ha messo in listino Final Fantasy 7 Remake per Xbox One. Come testimoniato da un utente di Twitter, infatti, la celebre società ha messo in preventivo ben 21 titoli per l’ibrida di casa Nintendo, con tanto di prezzo di lancio.

Printed out on paper. This was sent in by a Gamestop employee on my server. Reminder that SKUs are just placeholders for new games, so these don't tell us much but are great for speculation. pic.twitter.com/pWy6uUhFol — Sabi (@New_WabiSabi) June 1, 2019

A risaltare tra gli innumerevoli titoli ai classici 59.99 dollari sono in particolare due prodotti. Il primo, dal prezzo di 89.99 dollari, ben potrebbe essere una collector edition o, perchè no, un nuovo set di Nintendo Labo. Il secondo titolo misterioso ha un prezzo invece decisamente più alto, pari quasi a 200 dollari. Che si tratti di qualche collector veramente ricca di contenuti? I doverosi placeholder ci impediscono purtroppo però di fare qualche ulteriore supposizione.

Ovviamente in questi 21 plausibili giochi ancora da svelare ci saranno probabilmente diverse remastered e riproposizioni di esperienze già presenti su altre piattaforme. In un così elevato numero di titoli ci potrebbe però anche essere qualche graditissima sorpresa. Sperando il leak di Gamestop si riveli veritiero, ci tocca quindi aspettare ancora qualche giorno per saperne di più su Nintendo Switch e sulla sua lineup futura.

Che ne pensate di questa notizia, quali titoli vi piacerebbe veder arrivare su Nintendo Switch? Avete già acquistato la ibrida di casa Nintendo o state aspettando qualche succulenta occasione? Fatecelo sapere nei commenti!