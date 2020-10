Nintendo: 5 milioni, madre pretende risarcimento per il Drifting

Le componenti hardware di una console, spesso, hanno qualche difetto. Lo abbiamo visto accadere in tutte le ultime generazioni e, in questi anni, la storia più nota al pubblico è quella dei “Joy-Con Drifting“, ovvero la tendenza delle levette analogiche di Nintendo Switch ad attivare un input di comando anche se non vengono toccate. Ora, una madre, insieme al figlio di 10 anni, chiede 5 milioni di risarcimento a Nintendo.

La storia è stata riportata da Wired. La donna, Luz Sanchez, ha inviato un reclamo nella California del nord. Come detto, la causa legale richiede 5 milioni di dollari risarcimento per i danni subiti. Sanchez afferma che il controller ha iniziato a subire il “Joy-Con Drifting” dopo un mese dall’acquisto di Nintendo Switch, nel dicembre 2018.

Entro un anno, il problema era così pronunciato da rendere impossibile utilizzare la console. Ha acquistato un nuovo set di Joy-Con, ma il problema è riapparso dopo vari mesi. Nintendo ha offerto riparazioni gratuite, ma secondo gli avvocati di Sanchez non è sufficiente, visto che la società continua a vendere la console a prezzo pieno e senza informare la clientela del potenziale problema.

Queste accuse fanno eco a quanto affermato dall’organizzazione dei consumatori francesi UFC-Que Choisir che sta facendo causa a Nintendo per obsolescenza programmata e pratiche anti-consumatori, sempre legate ai Joy-Con drifting. Nel luglio 2019 una class action è stata mossa contro Nintendo of America, nella quale è poi stata coinvolta anche la versione Lite della console, che pare soffrire dello stesso problema.

Non è certamente una buona notizia per la società di Kyoto, anche se forse 5 milioni di risarcimento per una singola famiglia e un paio di casi di Drifting è forse un po’ troppo. Saranno le persone di competenza, però, a decidere. Diteci, anche voi avete avuto problemi di questo tipo?