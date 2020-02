Nintendo crea delle aree da gioco per Switch in alcuni aeroporti

Penso che chiunque di voi abbia viaggiato almeno una volta nella vita. Bene, vi siete mai trovati nella terribile situazione di arrivare estremamente in anticipo in aeroporto oppure di subire un ritardo improvviso del vostro volo? Immaginiamo di si. Nintendo ha pensato proprio a questo, allestendo in diversi aeroporti americani delle vere e proprie sale tematiche con Nintendo Switch. I viaggiatori potranno quindi ammazzare il tempo giocando ai più grandi titoli disponibili come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart, Super Mario Party, caricare la propria console personale ed ottenere dei simpatici regali omaggio.

Oltre a tutto questo, per chi lo volesse, di fianco a queste sale ci saranno dei negozi dove i viaggiatori potranno acquistare giochi e console, i quali stranamente non potranno essere presi il giorno stesso ma verranno recapitati a casa direttamente. Coloro che ordineranno un Nintendo Switch o un Nintendo Switch Lite riceveranno una custodia gratuitamente, mentre tutti i visitatori avranno un coupon da 10$ per ogni acquisto a tema Nintendo superiore a 75$.

Come abbiamo scritto poco fa, l’iniziativa per ora è disponibile solo in quattro grandi aeroporti negli Stati Uniti. Tali postazioni sono disponibili al Dulles International Airport, Tacoma International Airport, O’Hare International Airport e Dallas Love Field Airport da metà febbraio a fine marzo. Quindi se in questo periodo vi trovate casualmente in uno di questi, vi consigliamo di farci un giro. Purtroppo non si sa ancora se l’iniziativa verrà presa in considerazione anche per altri aeroporti internazionali, come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori novità a riguardo.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Pensate che sarebbero apprezzate anche in Europa, magari anche in Italia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.