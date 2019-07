Nintendo Switch: aggiunto il “rewind” per i classici NES

Nintendo ha annunciato lo strumento Rewind per i classici giochi NES disponibili con un abbonamento Nintendo Switch Online.

Nintendo ha annunciato lo strumento Rewind per i classici giochi NES disponibili con un abbonamento Nintendo Switch Online. La libreria di giochi NES, disponibile solo per i membri di Nintendo Switch Online, offre giochi come Super Mario Bros., Metroid e Donkey Kong.

Su Twitter, l’account ufficiale di Nintendo of America ha condiviso un video che mostra il nuovo strumento Rewind in azione. In una scena di Super Mario Bros., il giocatore viene eliminato da una fastidiosa Pianta Piranha, ma è in grado di usare Rewind per tornare indietro di qualche secondo ed evitare la propria morte.

Starting today, you can also use the newly added Rewind feature with the entire collection of Nintendo Entertainment System – #NintendoSwitchOnline games! pic.twitter.com/G0t7hwEUTh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 17, 2019

In un’altra scena del trailer viene mostrato Link, il protagonista di The Legend of Zelda, che viene colpito da un proiettile nemico. Usando nuovamente la funzione Rewind, il giocatore schiva l’attacco e sconfigge il nemico. C’è anche una scena di Dr. Mario in cui il giocatore non riesce a combaciare correttamente i simboli e finisce per schiantarsi fuori dal livello. Tuttavia, sempre utilizzando la nuova funzione, torna indietro di alcuni fotogrammi e cercare di metterli nella posizione corretta.

Ad alcuni giocatori piace l’idea di non doversi preoccupare molto del fallimento di un livello, in quanto Rewind, significa che possono proseguire senza pensieri e, in caso di morte, correggere il tiro successivamente. Alcuni altri membri di Nintendo Switch Online però, affermano che questa è solo una forma di imbroglio.

Un utente di Twitter: EnragedFlame 31, ha definito questa funzione: “una delle cose peggiori che Nintendo avrebbe potuto aggiungere“, affermando che “scoraggia il gioco impegnativo“. Alcuni hanno detto che ciò, andrebbe a compromettere la veridicità dei punteggi più alti condivisi sui social.

Le ultime voci su un abbonamento Premium a Nintendo Switch Online hanno lasciato molti fan a chiedersi quando cose come il supporto per il salvataggio in-cloud e la chat di testo saranno aggiunte al servizio. Nessuna di queste due opzioni è stato confermata ma intanto, gli abbonati potranno godersi i giochi NES con la nuova funzionalità Rewind mentre attendono aggiornamenti.