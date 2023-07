L’anno scorso, in Virginia (USA), una ragazza di 14 anni è stata vittima di un rapimento. Dopo 11 giorni l’FBI è riuscita a ritrovarla, grazie anche all’aiuto della sua Nintendo Switch.

La ragazza era stata sequestrata e portata a oltre 2.000 chilometri di distanza, in Arizona. Il rapitore aveva ottenuto la fiducia della vittima grazie a un’amicizia online, e si suppone che il sequestro sia stato non violento.

Forse per non rompere il rapporto di fiducia, o forse per semplice ingenuità, il criminale ha lasciato alla ragazza la sua Nintendo Switch. A un certo punto, lei deve aver trovato una rete Wi-Fi, che ha usato per scaricare un gioco e guardare un video su Youtube. A quel punto un amico ha notato l’attività su Nintendo Switch Online e ha avvisato le autorità.

Successivamente l’FBI ha chiesto l’aiuto di Nintendo per localizzare il dispositivo, e il giorno dopo gli agenti si sono presentati alla porta del rapitore. Quest’ultimo ha patteggiato e ha già iniziato a scontare una pena di 30 anni.