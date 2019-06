Nintendo Switch: in arrivo qualche annuncio da parte di Bethesda

Durante un appuntamento collaterale all'appena conclusosi E3 2019 un dirigente di Bethesda ha preannunciato grandi sorprese per Nintendo Switch.

Durante l’E3 2019, tra una conferenza e l’altra, c’è stato spazio anche per diversi altri interessantissimi appuntamenti, in cui i vari ospiti hanno potuto approfondire argomenti che, per questioni di tempistiche, non erano riusciti a sviscerare durante le più classiche presentazioni della kermesse di Los Angeles. Durante uno di questi eventi, per così dire collaterali, un dirigente di Bethesda ha speso importanti parole su Nintendo Switch e ci ha dato anche qualche anticipazione a riguardo la line-up dell’ibrida di casa Nintendo.

A imbarcarsi in questa discussione durante un’episodio speciale per l’E3 2019 di Nintendo Power è stato Pete Hines, vicepresidente della divisione PR e marketing del publisher famoso per titoli come Skyrim e Dishonored. Episodio che potete trovare comodamente qui sotto.

Hines ha parlato, ovviamente, soprattutto dei prossimi titoli Bethesda prossimamente in arrivo sulla versatile Nintendo Switch. Nel bel mezzo dell’intervento il dirigente ha però voluto sbilanciarsi, con alcune dichiarazioni decisamente interessanti. Peter Hines ha infatti espressamente dichiarato: “Chi lo sa, magari ci sono altre sorprese per i fan Nintendo attualmente in lavorazione”.

Una frase che lascia veramente poco spazio all’immaginazione e che permette alla corposa community videoludica di Nintendo di farsi diverse domande. Quale altro titolo Bethesda arriverà sulla loro amata Nintendo Switch? Sarà un porting o un titolo nuovo di zecca? E se invece non fosse una nuova esperienza Bethesda a sbarcare su Nintendo Switch ma qualcuno degli iconici personaggi del publisher; tipo il celebre Doomguy su Super Smash Bros. Ultimate? Una lunga serie di domande, a cui solo il tempo saprà dare risposta.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Peter Hines, quale è la vostra previsione a riguardo? Fateci conoscere le vostre teorie direttamente nei commenti.