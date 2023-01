Lo scorso anno (e più precisamente ad aprile), Nintendo Switch si preparava ad accogliere Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Si tratta di una sorta di collection dei due giochi che debuttarono su Game Boy Advance, degli strategici a tema guerra. Il rinvio, all’epoca, fu a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Il colosso nipponico decise infatti che la release di un gioco simile, in quel periodo storico, avrebbe probabilmente causato delle polemiche decisamente non da poco.

All’epoca, dunque, si decise di fare un passo indietro. E no, non vi erano problemi nello sviluppo. Il gioco era infatti praticamente pronto, tanto che a causa di un errore dell’eShop della console un giocatore riuscì anche a giocarci senza troppi problemi. La decisione era puramente basata su un possibile backlash della community, soprattutto visti i tanti sforzi nel settore tech per isolare la Russia, con PlayStation e Xbox che per esempio si ritirarono dal mercato (anche per l’impossibilità di condurre transazioni in rubli a causa delle sanzioni). Ora però, almeno stando a quanto riportato online, il gioco sarebbe pronto al ritorno.

In alcune regioni del mondo, infatti, l’esclusiva per Nintendo Switch è stata nuovamente inserita nei listini Amazon, mentre in precedenza era disabilitata. In aggiunta, nell’eShop il gioco ha ricevuto un aggiornamento, che potrebbe significare l’apertura dei pre-order a breve. Con molta probabilità Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp potrebbe debuttare ad aprile 2023, a distanza di un anno dalla reelase originale.

10 meses após interromper a pré-venda por adiamento, a Amazon México retomou hoje as reservas da mídia física de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mais um indício forte de que o jogo deve receber sua data de lançamento em breve pic.twitter.com/QU51X4dFfT — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 27, 2023

Chiaramente, come di consueto in questi casi, è nostro dovere ricordarvi che siamo ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni. Come sempre, dunque, conviene attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Nintendo, che potrebbero arrivare decisamente a breve. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori notizie e novità in merito, dunque continuate a seguire GameDivision per tutti gli aggiornamenti in arrivo dal mondo dei videogiochi.

