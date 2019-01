Nintendo Switch: avvistati giochi SNES e nuovi emulatori dai dataminer

NES Online è una parte del servizio online di Nintendo che permette di giocare, in emulazione, i giochi Nintendo Entertainment System. Purtroppo, lo stesso non è possibile con i titoli SNES. Di recente, però, alcuni dataminer hanno scoperto che all’interno del servizio sono presenti delle informazioni legate a giochi SNES.

La lista dei videogame è sufficientemente corposa, eccola:

È interessante il fatto che vari di questi giochi sono disponibili su SNES Classic Edition: ad esempio, Contra III, Super Ghouls ‘n Ghosts e Star Fox 2. Oltre a questi giochi, però, sono stati scovati i dati di quattro tipi di emulatore all’interno di NES Online.

I was looking through the NES Switch app with @KapuccinoHeck and @Simon1844. I found four emulator types:

Kachikachi (NES Classic)

Canoe (SNES Classic)

Hiyoko (???)

Count (???)

This could mean there will be two new Classic consoles and/or three new consoles for Switch Online.

— SnowmealDome ❄️ (@OatmealDome) January 13, 2019