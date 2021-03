Nintendo Switch: brevetto mostra nuovi Joy-Con, addio drifting?

In un momento in cui i rumor su Nintendo rimandano tutti al fantomatico nuovo modello Switch Pro, alcuni appassionati avrebbero fatto una scoperta davvero molto interessante da discutere. Se c’è una problematica che i videogiocatori vorrebbero vedere risolta definitivamente su Nintendo Switch, riguarda di sicuro il Joy-Con drift. In passato è stata aperta anche una class action, ma a quanto pare Nintendo starebbe lavorando alla soluzione per ovviare a questo problema in maniera definitiva.

Stando a quanto viene segnalato nel nuovo video dello YouTuber “Nintendo Academy”, sembrerebbe che la compagnia di Kyoto abbia registrato un brevetto dedicato ad una nuova versione dei Joy-Con. Sebbene il design generale mostrato dalle immagini non sembra differire troppo dai modelli attuali, il grande cambiamento lo possiamo trovare sul posizionamento della croce direzionale e della levetta analogica.

In particolare, la croce direzionale tornerebbe ad essere formata da un unico pezzo, e non da quattro tasti come nella prima versione dei Joy-Con. Il cambio di posizione, con l’analogico situato nella parte centrale del Joy-Con, e la croce direzionale nella parte più alta, invece, suggerisce proprio la volontà da parte di Nintendo di ovviare alle problematiche di drifting che sono emerse durante tutto il periodo di vita dei controller attuali di Nintendo Switch.

C’è anche chi crede, spronato dai tanti rumor attuali, che il brevetto possa riferirsi sì ad una nuova versione dei Joy-Con, ma che il tutto possa venire associato alla nuova versione di Ninetendo Switch Pro. Al momento Nintendo tace sulla questione, e per scoprire cosa c’è di vero in tutte le recenti voci di corridoio dovremmo aspettare un prossimo appuntamento comunicativo della compagnia giapponese.