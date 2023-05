Si sa, Nintendo Switch è non solo sicuramente una delle console più amate e di successo degli ultimi tempi, ma anche una di quelle contraddistinte da prezzi più alti. Se i giochi Xbox e PlayStation dopo qualche mese scendono infatti regolarmente di prezzo, quelli per la console nipponica lo fanno difficilmente, rimanendo ancorati a quelli che sono i prezzi di lancio.

Ed è proprio per tale motivo che è cosa buona e giusta approfittare delle varie occasioni, come appunto quella attualmente presente su Monclick dove bundle e giochi Nintendo Switch sono scontati fino al 18%.

Il divertentissimo Mario Striker è ad esempio disponibile con ben il 18% di sconto, mentre Splatoon 3, perfetto per imbarcarsi in qualche partita multigiocatore, è disponibile su Monclick con uno sconto del 17%. Se preferite giocare con amici a fare al caso vostro è invece Mario Party Superstars, anch’esso disponibile con ben il 17% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Sebbene non in offerta su Monclick è poi ancora disponibile la bellissima Nintendo Switch OLED in edizione speciale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Un qualcosa che tra qualche tempo diventerà molto appetibile sul piano collezionistico e che potete ora fare vostra su Monclick, così come tutte le altre offerte sui prodotti Nintendo Switch.

