Nintendo Switch avrà un ciclo vitale più lungo rispetto a precedenti console

Nintendo Switch è un successo e lo sappiamo da tempo. La casa di Kyoto ha colpito nel segno con la nuova console e il rilascio della versione Lite, unicamente portatile, ha attirato nuovo pubblico che cercava un vero erede del Nintendo 3DS. Con l’avvicinarsi della nuova generazione di Microsoft e Sony, si potrebbe pensare che la grande N voglia velocizzare il passaggio a una nuova console, così da non rimanere indietro rispetto ai concorrenti. Be’, non pare questo il caso.

Non solo il presidente Shuntaro Furakawa ha affermato che PS5 e Xbox Series X non sono una minaccia per Nintendo Switch, ma durante una recente riunione finanziaria con gli investitori ha affermato che la console ha di fronte a sé ancora una lunga carriera.

Di certo il nuovo modello a tema Animal Crossing convincerà molti a passare a Switch

Vediamo le sue parole, in traduzione: “A breve saranno tre anni da quando Nintendo Switch è stata messa in vendita. Riteniamo che si tratti di una console diversa rispetto a quelle che abbiamo precedentemente rilasciato. Oltre al modello di punta di Nintendo Switch, abbiamo anche rilasciato una versione Lite che può essere giocata in modalità portatile. Questo permette agli utenti di scegliere la console che più si adatta al loro stile di vita.”

“Stiamo indagando nell’attuale mercato e riteniamo che ci siano molti modi diversi di pensare allo sviluppo di future console. Al tempo stesso, anche il software è molto importante. Nel breve termine, man mano che la base istallata di Nintendo Switch si espande, dobbiamo focalizzarci proprio sul software. Dando il massimo con Nintendo Switch, riteniamo che possa avere un ciclo vitale diverso (nel senso di più lungo) rispetto a precedenti console Nintendo”.

In poche parole, la console è un successo e continuerà a esserlo secondo il Presidente. Nintendo si focalizzerà sui giochi, per fare in modo che il pubblico abbia un valido motivo per continuare a comprare e giocare su Switch.