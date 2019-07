Nintendo Switch: class action contro il Joy-Con Drift

Non sembrano accennare a fermarsi i problemi per Nintendo riguardanti la fastidiosa problematica Joy-Con Drift che colpisce Nintendo Switch.

A quanto pare i problemi riguardanti Nintendo Switch e il fastidioso Joy-Con Drift non sono assolutamente intenzionati a fermarsi e a quanto pare il celebre colosso giapponese si troverà ben presto anche ad affrontare qualche grattacapo di natura legale a riguardo.

Come vi avevamo infatti riportato qualche giorno fa diversi e numerosi utenti stanno riportando tale problematiche sulle proprie Nintendo Switch. Ma in cosa consiste questo fastidioso e ricorrente problema? In poche parole il Joy-Con Drift è una problematica che trasmette falsi input degli stick analogici alla console, provocando diversi disagi agli utenti.

A quanto pare tale problematica sembra essere dovuta al deterioramento di diversi componenti all’interno dei Joy-Con, con alcuni materiali simili alla grafite che, nel corso del tempo, hanno perso dei detriti che hanno causato questa problematica di falsi rivelamenti di input. Ecco quindi spiegato come mai, ad esempio, talvolta un personaggio continua a muoversi senza nessuna azione da parte del videogiocatore.

A causa di queste problematiche lo studio CSK&D sta effettuando una serie di indagini per meglio valutare la portate di tale fastidioso problema e, soprattutto, per far successivamente partire una class-action contro Nintendo e il Joy-Con Drift.

Che Nintendo stia pensando di migliorare la qualità costruttiva nel prossimo modello di Nintendo Switch attualmente in lavorazione o il Joy-Con Drift si presenterà nuovamente anche in esso?

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi hanno fatto bene i consumatori a far partire una class action contro Nintendo ed il tanto fastidioso problema del Joy-Con Drift? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!