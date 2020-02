Nintendo Switch: Cooking Mama Cookstar annunciato il mese di lancio?

Cooking Mama è sempre stato un brand che appartiene a quella categoria di giochi dedicata ad uno specifico target di utenza, che quindi intende puntare tutto sulla sua semplicità di gestione e del gameplay per facilitare l’approccio ai giocatori decisamente più casual. Il titolo, nonostante i suoi alti e bassi, è sempre stato apprezzato più dal pubblico che dalla critica internazionale. Ebbene, proprio in queste ore sembrerebbe che Cooking Mama sia l’ennesimo titolo che approderà tra pochissimo su Nintendo Switch.

Diciamo subito che il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente da Nintendo ma recentemente è stato scoperto un nuovo trailer che vi mostreremo proprio qui sotto, intitolato Cooking Mama Cookstar ed addirittura una finestra di lancio molto vicina: marzo 2020. Il trailer fu mostrato lo scorso novembre ma fu inspiegabilmente rimosso quasi subito, in queste ore il negozio olandese Nedgame avrebbe inserito il titolo al proprio catalogo riproponendo lo stesso identico trailer leggermente aggiornato.

I rumor dell’esistenza di un nuovo capitolo per Nintendo Switch si fecero sempre più pressanti a partire dallo scorso anno con una nuova aggiunta: un nuovo menù interamente dedicato a piatti vegetariani supportata addirittura dalla PETA. Nonostante come abbiamo detto precedentemente manchi l’ufficialità da parte della grande N, il titolo potrebbe far parte del palcoscenico del prossimo Nintendo Direct in programma proprio domani 20 febbraio. Che sia vero?

Cosa cosa ne pensate? Vorreste un nuovo capitolo di Cooking Mama per Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per eventuali novità riguardanti al titolo.