Nintendo Switch: a causa del Coronavirus le vendite sono aumentate in Corea del Sud

Il Coronavirus sta ormai creando paura e scompiglio in tutto il mondo. I contagi purtroppo continuano ad aumentare e con il passare dei giorni la situazione non sembra andare nel migliore dei modi. Il virus, oltre che colpire la situazione economica, sta mettendo in ginocchio anche il campo videoludico. Molti eventi sono ormai stati rinviati o comunque cancellati ed a Los Angeles sono ufficialmente entrati in stato di emergenza mettendo in serio dubbio l’avvenire del prossimo E3. In tutto questo putiferio c’è una notizia da segnalare e riguarda le vendite di Nintendo Switch in Corea del Sud.

Come riportato da varie testate orientali, sembra che le vendite della console di casa Nintendo in Corea del Sud siano aumentate notevolmente nell’ultimo periodo a causa del Coronavirus. Infatti molte persone non potendo uscire di casa a causa della quarantena hanno optato all’acquisto di Nintendo Switch come passatempo. La divisione locale di Toys R Us parla di vendite aumentate addirittura del 336%. Una impennata che ha aumentato di netto i ricavi della console della casa di Kyoto in un momento decisamente non roseo sull’aspetto videoludico.

Dal momento che l’epidemia deve essere ancora controllata e debellata, non si sa esattamente quanto durerà questo problema e, nonostante questa notizia abbastanza positiva per Nintendo, le aziende ed i publisher rimangono tutt’oggi molto cauti monitorando giorno dopo giorno la situazione. Un anno a dir poco incerto che potrebbe addirittura portare a rinvii importanti come nel caso di PS5 e Xbox Series X. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un momento piuttosto delicato a livello globale ed in continua evoluzione, che avrà certamente ripercussioni considerevoli anche sul nostro settore.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate questa impennata di vendite da parte di Nintendo? Fatecelo sapere nei commenti nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed informazioni riguardante questa situazione che sembrerebbe non fermarsi in tempi brevi.