Sono ormai passati cinque anni e qualche mese dal lancio di Nintendo Switch, con la console ibrida della grande N che fin da subito ha ingranato molto bene nelle vendite globali. Dopo l’insuccesso di Wii U, Nintendo aveva proprio bisogno di piazzare sul mercato un hardware che potesse conquistare tutti fin dai suoi primi mesi di vita. Ora che Switch è più di un’ottima conferma, Nintendo ha reso noti gli ultimi dati aggiornati riguardo alle vendite sia di console che dei giochi.

Proprio in queste ore stanno girando sul web tutti i dati che Nintendo ha condiviso con i propri azionisti di recente. In quest’ultimo appuntamento, la grande N di Kyoto ha tenuto a sottolineare quanto Nintendo Switch e molti dei giochi in esclusiva siano in salute. La console ibrida ha venduto la bellezza di 111,08 milioni di unità in tutto il mondo fino al 30 giugno 2022, mentre solo nell’ultimo trimestre del 2022 la console ha piazzato un totale di 3,43 milioni di unità.

Passando ai giochi più recenti usciti in esclusiva su Nintendo Switch, la compagnia nipponica ha tenuto a sottolineare come sia stato lo sportivo arcade Nintendo Switch Sports a vendere meglio, raggiungendo quota 4,84 milioni di copie. A seguirlo troviamo Kirby e la Terra Perduta con le sue 4,53 milioni di copie e infine il più recente Mario Strikers Battle League Football che ha raggiunto quota 1,91 milioni di unità.

Vediamo ora nel dettaglio quella che è la top 10 dei giochi più venduti su Nintendo Switch di tutti i tempi:

Mario Kart 8 Deluxe – 46.82 milioni Animal Crossing: New Horizons – 39.38 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 28.82 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.14 milioni Pokemon Spada e Pokemon Scudo – 24.50 milioni Super Mario Odyssey – 23.93 milioni Super Mario Party – 18.06 milioni Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente – 14.79 milioni Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 14.66 milioni Ring Fit Adventure – 14.54 milioni

Ancora una volta è Mario Kart 8 Deluxe a svettare su tutti, e siamo sicuri che l’aggiunta dei nuovi tracciati non ha fatto altro che espandere la community di appassionati.