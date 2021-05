Nintendo Switch: da oggi diventa anche una calcolatrice, a pagamento

La ludoteca di Nintendo Switch, dopo quatto anni dal lancio della console, è pregna di tante esperienze dai generi più vari. Oltre ai grandi classici Nintendo, la console ibrida è presto diventata una macchina da gioco perfetta per godere al massimo di tutte le più curiose produzioni indie. I giochi su Switch non smettono mai di uscire, ma la novità disponibile a partire da oggi ha preso in contropiede tantissimi appassionati.

Nelle scorse ore molti utenti hanno segnalato in massa la presenza di una particolare novità all’interno dell’eShop di Nintendo Switch. Parliamo di Calculator, ovvero quello che non sembra affatto un nuovo gioco ma, bensì, una vera e propria calcolatrice da aggiungere alla propria libreria di esperienze Switch. Quel che ha colpito ancora di più gli utenti, è il prezzo con cui è stata messa in vendita questa applicazione, che si può trovare gratuitamente anche su tantissimi altri dispositivi mobile.

Calculator è disponibile all’acquisto sull’eShop di Nintendo Switch a partire da oggi 12 giugno e non fa altro che simulare in digitale tutte le maggiori funzioni di una normalissima calcolatrice. All’interno di questa applicazione non è compreso e nemmeno contemplato alcun utilizzo più giocoso, ma permette soltanto di effettuare calcoli di vario genere. Insomma, se siete in giro e vi state portando dietro Switch una calcolatrice in più potrebbe anche fare comodo no?

D’altronde, i giocatori Nintendo Switch hanno da sempre sperato che la console ibrida Nintendo potesse aprirsi anche a tutta una serie di applicazioni extra-videoludiche come Netflix o YouTube, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che da un giorno all’altro si sarebbe potuto acquistare una vera e propria calcolatrice al prezzo di circa 9€.