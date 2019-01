Nintendo Switch: Digital Foundry ci dice quali sono i 6 miglioramenti necessari per un nuovo modello

Recentemente, si è iniziato a parlare, inseguito ad alcuni rumor, di un nuovo modello di Nintendo Switch. La casa di Kyoto non è nuova al rilascio di versioni aggiornate dei propri hardware: basti pensare a quanto accaduto con Nintendo DS e Nintendo 3DS. Se fosse vero, però, che tipo di miglioramenti potremmo aspettarci?

Digital Foundry non si è tirata indietro a questa domanda e ha svelato quali sarebbero le modifiche più utili da introdurre a livello tecnico. Vediamole insieme:

Supporto al 4K : questo non significa renderizzazione in 4K dei giochi ma solo la possibilità di avere il 4K in upscaling su televisori che lo permettono

: questo non significa renderizzazione in 4K dei giochi ma solo la possibilità di avere il 4K in upscaling su televisori che lo permettono Un migliore Wi-Fi

Una station dock migliore che non rischi di rovinare lo schermo della console

Un maggior spazio di archiviazione

Un cavalletto per la versione portatile migliore

Uno schermo più grande

Inoltre, Takahashi Moshizuki, insider e corrispondente del Wall Street Journal, afferma che la grande N avrebbe in previsione una nuova versione di Nintendo Switch per l’estate 2019, ma ancora non sono sicuri del tipo di upgrade hardware o software da introdurre: pare però che sia probabile l’adozione di una schermo di qualità superiore.

Diteci, cosa ne pensate? Credete che sia il momento di una versione rinnovata di Nintendo Switch? Secondo voi Digital Foundry ha sottolineato i giusti margini di miglioramento? Oppure che la console abbia altri problemi?