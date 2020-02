Nintendo Switch, svelate le dimensioni di DOOM 64 e altri titoli

Così come ogni settimana anche questa volta i vari eShop regionali di Nintendo Switch ci permettono di conoscere con largo anticipo le dimensioni di molti dei titoli in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Un’opportunità, quella di conoscere anzitempo tali informazioni, che ci permette di preparaci in tempo al lancio di un dato prodotto liberando lo spazio necessario.

A fare la parte del leone per quanto riguarda le dimensioni richieste è questa settimana Operencia: The Stolen Sun con i suoi ben 6.9GB. A saltare particolarmente all’occhio è però nella lunga lista di questa settimana l’immortale DOOM 64, che in soli 98MB riesce ad offrire un’esperienza impareggiabile.

Ecco quindi la lista completa, ordinata rigorosamente per dimensione:

Operencia: The Stolen Sun (6.9GB)

(6.9GB) Hero Must Die. Again. (2.3GB)

(2.3GB) Half Past Fate (2.0GB)

(2.0GB) Katana Kami: Way of the Samurai Story (1.7GB)

(1.7GB) Bloodroots (1.6GB)

(1.6GB) Animated Jigsaws Collection (1.1GB)

(1.1GB) Fishing Adventure (1.0GB)

(1.0GB) Spartan Fist (943MB)

(943MB) Vitamin Connection (827MB)

(827MB) Murder by Numbers (759MB)

(759MB) Oddmar (728MB)

(728MB) Uncharted Tides: Port Royal (654MB)

(654MB) King Lucas (649MB)

(649MB) UBERMOSH:OMEGA (640MB)

(640MB) Hayfever (572MB)

(572MB) Boulder Dash 30th Anniversary (460MB)

(460MB) Ego Protocol: Remastered (378MB)

(378MB) Ganbare! Super Strikers (302MB)

(302MB) Overworldly (300MB)

(300MB) Blood Breed (288MB)

(288MB) Lines XL (239MB)

(239MB) Dark Tower: RPG Dungeon Puzzle (186MB)

(186MB) MathLand (133MB)

(133MB) Doom 64 (98.0MB)

(98.0MB) Sudoku Relax 4 Winter Snow (57.0MB)

(57.0MB) Knightin’+ (55.0MB)

Come sempre vi ricordiamo che tali informazioni provengono direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, possono essere considerate come decisamente affidabili e veritiere.

Che ne pensate di questa notizia, avete scovato in questo particolare elenco qualche titolo di vostro gradimento? Recupererete DOOM 64 anche su Switch? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.