Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Metro Redux, Devil May Cry 3 Special Edition e altri titoli

Come ogni settimana anche questa volta i vari Nintendo eShop ci svelano con grande anticipo le dimensioni di molti titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. Delle informazioni, viste le ridotte dimensioni della memoria della piccola ibrida nipponica, sempre gradite e che ci permettono di prepararci con largo anticipo all’uscita di qualche opera di nostro gradimento.

Tra i giochi più interessanti le cui dimensioni sono state svelate possiamo sicuramente annoverare la collection Metro Redux, che tra 2033 e Last Light arriverà a occupare ben 13.8 GB sulla nostra console, e Devil May Cry 3 Special Edition, che ne richiederà invece solo 5. Da non sottovalutare, infine, Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3, con l’atteso titolo di Milestone anch’esso bisognoso di 5GB.

Ecco l’elenco completo dei titoli, ordinati per dimensione decrescente:

Metro: Last Light Redux (7.6GB)

(7.6GB) Metro 2033 Redux (6.2GB)

(6.2GB) Devil May Cry 3 Special Edition (5.0GB)

(5.0GB) The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (5.0GB)

(5.0GB) Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 (4.6GB)

(4.6GB) Orn: The Tiny Forest Sprite (4.1GB)

(4.1GB) R.B.I. Baseball 20 (3.9GB)

(3.9GB) Ember (3.9GB )

(3.9GB Georifters (3.2GB)

(3.2GB) Worlds of Magic: Planar Conquest (3.0GB)

(3.0GB) Kentucky Route Zero: TV Edition (1.4GB)

(1.4GB) Assemblance (1.2GB)

(1.2GB) Not Tonight: Take Back Control Edition (946MB)

(946MB) Bookbound Brigade (904MB)

(904MB) OmoTomO (763MB)

(763MB) Please The Gods (619MB)

(619MB) SpeedRunners (604MB)

(604MB) Sleep Attack (604MB)

(604MB) Coffee Talk (537MB))

(537MB)) Speaking Simulator (535MB)

(535MB) 198X (470MB)

(470MB) Music Racer (407MB)

(407MB) Code Shifter (261MB)

(261MB) Horse Farm (261MB)

(261MB) PuPaiPo Space Deluxe (228MB)

(228MB) Caveman Chuck (213MB)

(213MB) Classic Sanke Adventures (211MB)

(211MB) Jewel Wars (189MB)

(189MB) Reknum (135MB)

(135MB) Super Tennis (121MB)

(121MB) Actual Sunlight (103MB)

(103MB) FoxyLand 2 (39.0MB)

Come potete comodamente osservare si tratta di una lunga lista, colma di opere decisamente attese ed interessanti. Vi ricordiamo inoltre che si tratta di dati e dimensioni assolutamente affidabili, essendo provenienti dai vari eShop locali e quindi direttamente da Nintendo.