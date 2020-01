Nintendo Switch, svelate le dimensioni di The Turing Test e altri titoli

Così come ogni settimana anche questa volta i vari Nintendo eShop ci rivelano con grosso anticipo le dimensioni di moltissimi titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, permettendoci di fare spazio sui nostri sistemi di archiviazione della celebre console.

Questa settimana non sono purtroppo moltissimi i titoli di rilievo e a spiccare particolarmente è The Turing Test, puzzle game in prima persona che necessiterà di ben 2.8 GB di spazio su Nintendo Switch. A fare la parte del leone è però questa volta, con i suoi 5.1GB richiesti, Rune Factory 4 Special.

Ecco la lista completa dei titoli, ordinati rigorosamente per dimensione decrescente:

Rune Factory 4 Special (5.1GB)

(5.1GB) Code: Realize – Guardian of Rebirth (3.3GB)

(3.3GB) Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (3.2GB)

(3.2GB) Knights and Bikes (3.1GB)

(3.1GB) The Turing Test (2.8GB)

(2.8GB) Ash of Gods: Redemption (2.6GB)

(2.6GB) UnderHero (1.9GB)

(1.9GB) Skellboy (1.6GB)

(1.6GB) Help Me Doctor (929MB)

(929MB) Kunai (798MB)

(798MB) 7th Sector (693MB)

(693MB) Motorcycle Mechanic Simulator (597MB)

(597MB) Speaking Simulator (535MB)

(535MB) Sparkle 4 Tales (373MB)

(373MB) Ascendant Hearts (369MB)

(369MB) UORiS DX (264MB)

(264MB) House Farm (261MB)

(261MB) Bridge Constructor Ultimate Edition (225MB)

(225MB) Touchdown Pinball (183MB)

(183MB) SEN: Seven Eight Nine (129MB)

(129MB) Super Tennis (121MB)

(121MB) Super Battle Cards (101MB)

(101MB) Milo’s Quest (44.0MB)

Vi ricordiamo infine che i dati appena elencati provengono direttamente dai vari eShop regionali e, di conseguenza, possono essere considerati affidabili e decisamente veritieri.

Che ne pensate di questa lunga lista di titoli, avete adocchiato qualche opera in particolare o questo giro non c’è nulla che ha attirato la vostra attenzione? Recupererete The Turing Test su Nintendo Switch o avete già giocato a questo intrigante titolo su altre console? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.