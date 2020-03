Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Trials of Mana e altri titoli

Così come ogni settimana anche questa volta i vari Nintendo eShop regionali ci permettono di dare anzitempo un’occhiata alle dimensioni ufficiali di molti titoli in arrivo prossimamente sulla piccola ibrida di casa Nintendo. Chiunque possieda una Nintendo Switch potrà quindi prepararsi al lancio di un determinato titolo facendo fin da ora spazio sulla propria console.

A fare la parte del leone è questa volta con i suoi ben 10.5 GB Trials of Mana, che fa segnare uno spazio di archiviazione richiesto più che doppio al secondo titolo più esigente della settimana, ossia Zombie Army Trilogy che ne richiede invece solo 5.0. A spiccare particolarmente all’occhio nella lista che troverete di seguito sono poi Vampire: The Masquerade: Corteries of New York (2.8GB) e l’intrigante indie Deep Sky Derelicts: Definitive Edition (1.8GB).

Di seguito potete trovare l’elenco completo, ordinato come sempre per dimensioni decrescenti:

Trials of Mana (10.5GB)

(10.5GB) Zombie Army Trilogy (5.0GB)

(5.0GB) Chaos Code: New Sign of Catastrophe (3.7GB)

(3.7GB) Grand Guilds (3.6GB)

(3.6GB) Vampire: The Masquerade: Corteries of New York (2.8GB)

(2.8GB) CopperBell (2.8GB)

(2.8GB) Wheel of Fortune (2.1GB)

(2.1GB) Deep Sky Derelicts: Definitive Edition (1.8GB)

(1.8GB) Children of Zodiarcs (1.7GB)

(1.7GB) Wenjia (1.6GB)

(1.6GB) Snakeybus (1.3GB)

(1.3GB) Ara Fall: Enhanced Edition (673MB)

(673MB) MazM: Jekyll and Hyde (605MB)

(605MB) Jeopardy ! (596MB)

! (596MB) Dream Gallery (514MB)

(514MB) Trailer Trashers (485MB)

(485MB) One Step From Eden (427MB)

(427MB) Curious Expedition (424MB)

(424MB) Hyperspace Delivery Service (277MB)

(277MB) JigSaw Abundance (265MB)

(265MB) Rhythm of the Gods (237MB)

(237MB) NecroWorm (131MB)

(131MB) Wanba Warriors (90.0MB)

(90.0MB) Colorgrid (76.0MB)

I dati qui elencati provengono come sempre direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, possono essere considerati decisamente affidabili in quanto ufficiali. Avete trovato qualcosa di vostro interesse in questa lunga e corposa lista di titoli?