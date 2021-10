Nintendo Switch: dopo la calcolatrice arriva l’orologio tripla A!

Sicuramente vi ricorderete quando qualche mese fa sul Nintendo eShop uscì l’app di una calcolatrice per Nintendo Switch. Il tutto incuriosì molti appassionati, che non si aspettavano di poter vedere un simile software in vendita sullo shop digitale di Switch.

A qualche mese di distanza, ora apparse sull’eShop un nuovo software alquanto particolare. Parliamo di AAA Clock, un nuovo gioco attualmente disponibile in pre-order che simula un vero orologio digitale su Nintendo Switch.

Come si può notare dagli screenshot disponibili sulla pagina del software, AAA Clock presenta una serie di quadranti coloratissimi e di varia natura. Tra forme, colori e temi diversi potrete trasformare Switch in un orologio digitale da portare sempre con voi, il tutto al prezzo di 9,99 Dollari.

Oltre a ciò, in AAA Clock sarà presente anche un gioco in pieno stile retro che si prefigge il compito di rilassare chiunque voglia acquistare questo orologio tripla A per Nintendo Switch. Infine, questa curiosa app verrà rilasciata il prossimo 8 ottobre.