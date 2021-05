Nintendo Switch: dopo la calcolatrice si trasforma in uno Xilofono

Settimana scorsa abbiamo assistito al rilascio di un nuovo software davvero molto particolare su Nintendo Switch. All’interno dell’eShop della console ibrida Nintendo possiamo trovare una serie di esperienze adatte a qualsiasi tipologia di giocatori. Dai tripla A ai titoli più indipendenti, dai grandi classici alle rivisitazioni moderne, ma nessuno si aspettava che un giorno avremmo visto il rilascio di una calcolatrice digitale, e nemmeno di un software che trasforma Switch in uno strumento musicale.

Parliamo di Xylophone, un nuovo titolo apparso di recentissimo sul Nintendo eShop e sviluppato dallo stesso team che settimana scorsa ha fatto uscire Claculator. Di nuovo, come con la calcolatrice, Nintendo Switch acquisisce un software che non fa altro che tramutare la console in una versione digitale dello strumento musicale che da il titolo a questa esperienza, permettendo ai giocatori di suonare le varie note con i tasti della console.

A differenza di Calculator, che si limitava a riprodurre una calcolatrice digitale, Xylophone per Nintendo Switch è accompagnato da ben 9 tracce musicali riproducibili seguendo le note che si accendono a schermo man mano che la canzone avanza. Inoltre, è disponibile una modalità di riproduzione libera adatta a far sperimentare i musicisti componendo le proprie canzoni preferite. Esattamente come Calculator anche Xylophone è in vendita sull’eShop al prezzo di circa 9€.

Non ci aspettavamo che con Claculator avremmo potuto vedere così presto un nuovo gioco per Nintendo Switch tanto curioso e particolare, ma a quanto pare il team Sabec ha intenzione di sorprenderci con le proprie creazioni a dir poco spiazzanti. Se siete incuriositi da questa nuova uscita, vi confermiamo che Xylophone uscirà domani 19 maggio in esclusiva per Nintendo Switch.