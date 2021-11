Nintendo Switch è alla fine del suo ciclo vitale? Nintendo ha la risposta

Con tutti i rumor su Nintendo Switch PRO, in molti hanno sperato per mesi di ritrovarsi molto presto con in mano una nuova console Nintendo più potente nelle prestazioni. L’annuncio ufficiale non è mai arrivato, lasciando campo ad un modello OLED di Switch che si sta comportando molto bene in termini di vendite. Sembra quindi che il ciclo vitale di Switch sia ben lontano dalla fine, ma a dare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la stessa Nintendo.

Fin dal giorno del lancio Nintendo Switch ha avuto un impatto molto forte sul mercato, andando a risollevare il marchio Nintendo dopo il tonfo fatto con WiiU. La console continua a vendere benissimo in tutto il mondo, e stando alle recenti dichiarazioni ufficiali di Nintendo i giocatori avranno ancora molti anni con cui divertirsi con Switch, dato che il ciclo vitale della console è giunto a metà corsa.

“Siamo al quinto anno dal lancio di Nintendo Switch e l’hardware ha superato i 90 milioni di unità vendute. la piattaforma è a metà del suo ciclo vitale e anche il recente lancio di Nintendo Switch Modello OLED ha contribuito al continuo slancio delle vendite e ora stiamo offrendo ai consumatori tre modelli di Nintendo Switch adatti ai loro stili di gioco e stili di vita, oltre a un’ampia gamma di software. Con questo, riteniamo che siano state gettate le basi per una crescita che supera quello che in precedenza consideravamo come un ciclo di vita dell’hardware convenzionale”, ha dichiarato il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa.

I piani di Nintendo sembrano piuttosto chiari, e il 2022 è già ricco di una serie di novità molto interessanti in arrivo su Switch.