Nintendo Switch e Joy-Con drift: un problema irrisolvibile

Pare che il problema del Joy-Con su Nintendo Switch persisterà ancora a lungo, se non per sempre. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la maggior parte di queste console presentano un difetto di fabbrica piuttosto importante dopo un certo periodo di tempo, che non permette al Joy-Con di restare fermo e non dare alcun segnale quando questo non viene toccato, creando questo effetto di “drifting“. Gli utenti hanno atteso a lungo una soluzione per questo grosso fastidio, e Nintendo ha nuovi aggiornamenti al riguardo, ma non sono positivi.

Di recente c’è stato un Q&A rivolto a Nintendo, con protagonista la nuova Nintendo Switch OLED. In occasione di ciò, però, alla compagnia è stata rivolta una domanda non propriamente concentrata su quest’ultimo, bensì sulla console in generale. La richiesta riguardava proprio i Joy-Con di quest’ultima, ed è stato chiesto se ci fossero aggiornamenti al riguardo.

Ko Shiota, direttore di Nintendo, inizia dicendo che per via del modo in cui è stata designata la console, usciranno sempre fuori vari problemi via via che il tempo passa. Aggiunge anche che per via di ciò stanno lavorando per migliorarla sotto il punto di vista della durabilità, ma senza sacrificare la sua efficienza. I Joy-Con, infatti, sono già stati revisionati un paio di volte sin dal lancio della Switch, anche se purtroppo il problema non è ancora stato risolto.

In sostanza, il problema del drift dei Joy-Con per ora non può essere risolto a pieno, si può soltanto cercare di adattare diverse soluzioni per renderlo meno evidente. Alla fine tutto ciò è anche dovuto alla dimensione degli analogici, ben più piccoli di quelli di un normale controller PlayStation o Xbox, che quindi offrono un controllo minore e che possono presentare problemi del genere più facilmente.