Nintendo Switch: ecco un nuovo gadget giapponese che raffredda la console

Con l’arrivo dell’estate, le temperature di qualsiasi macchina da gioco si fanno molto più calde e, in casi molto estremi, possono addirittura provocare malfunzionamenti all’hardware interno. Proprio per questo motivo, l’azienda giapponese GameTech ha ideato un prodotto molto interessante che riguarda unicamente i possessori di Nintendo Switch. Il gadget in questione è una sorta di piccola ventola di raffreddamento installabile su tutti i modelli della console giapponese.

L’accessorio è stato già messo in vendita in Giappone su Amazon a un prezzo di 3,600 yen, che corrisponde a circa 31 euro se consideriamo il tasso di cambio attuale. Il dispositivo, chiamato col nome di Gamer’s Mobile Cooler, è capace di raffreddare la console ma anche diversi altri dispositivi mobile, come ad esempio, gli smartphone di fascia alta in alcune sessioni di gioco particolarmente intense.

Nintendo Switch Waterproof Case

Tramite le immagini che l’azienda ha utilizzato per mostrare il suo dispositivo all’opera, sappiamo che l’accessorio in questione si collega tramite la porta USB della console o del relativo dock. Gametech, inoltre, ha fatto sapere che il suo nuovo prodotto è capace di dissipare il calore emesso da Nintendo Switch fino a un massimo di 13 gradi.

Se siete particolarmente interessati, vi lasciamo un link per il portale giapponese GameWatch, sul quale potete trovare immagini e altri numerosi dettagli relativi al prodotto dell’azienda giapponese. E voi cosa ne pensate di questo prodotto? Sareste disposti ad acquistarlo? Come sempre, fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le prossime novità riguardanti il mondo Nintendo.