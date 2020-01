Nintendo Switch: Gamestop anticipa un nuovo Direct?

Nel corso degli ultimi anni Nintendo ha abituato i giocatori ad aprire il nuovo anno con un Direct per svelare le novità per Nintendo Switch. Ora che il 2020 è ufficialmente iniziato, molti si stanno già domandando quando Nintendo farà l’annuncio per un prossimo Direct, e sembra che quel giorno potrebbe non essere poi così distante.

Come ha fatto notare l’utente YuYuKami su Twitter, GameStop ha recentemente aggiornato il proprio database aggiungendo nuovi videogiochi per Nintendo Switch ancora senza alcun nome. La lista presenta in totale dodici giochi e e tutti sembrano puntare su annunci imminenti. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, è già successo che un Nintendo Direct fosse preceduto da una lista molto simile sempre targata Gamestop.

GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings 😏. We starting 2020 strong 👀~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7 — FADEL – Master Of Hype (@YuYuKamii) January 1, 2020

Finora, Nintendo non ha annunciato molti giochi attesi per il 2020, a parte Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Animal Crossing New Horizons, quindi questo potrebbe essere un ottimo momento per rivelare altri nuovi giochi che sono in sviluppo e in arrivo per Nintendo Switch nell’arco di quest’anno.

Al momento non c’è ancora nessuna notizia ufficiale da parte di Nintendo riguardo ad un imminente Direct, ma se anche questa volta la lista di Gamestop si dovesse rivelare profetica allora l’annuncio potrebbe essere addirittura quasi imminente. Vi aspettate un nuovo Nintendo Direct a inizio anno? E quali giochi vorreste vedere al suo interno?