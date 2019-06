DOOM Eternal, Ni No Kuni Remastered, Final Fantasy e tanti altri titoli in arrivo su Nintendo Switch, ecco l’elenco completo

Nintendo ha proposto tanti nuovi titoli di terze parti: vediamo assieme quali sono i giochi in arrivo su Nintendo Switch nel corso dei mesi.

L’E3 2019 di Nintendo non è stato solo all’insegna dei titoli first-party; durante il Nintendo Direct sono stati mostrati tantissimi nuovi giochi in arrivo sviluppati da terze parti con un rapido trailer che potete vedere poco sotto. Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo:

Dead by Daylight di Behaviour Interactive Inc. / Koch Media (autunno)

Stranger Things 3: The Game di Netflix / BonusXP (4 luglio)

Spyro Reignited Trilogy di Activision Publishing, Inc. (3 settembre)

Just Dance 2020 di Ubisoft (5 novembre)

New Super Lucky’s Tale di Playful Studios (autunno)

Minecraft: Dungeons di Mojang Studios (primavera 2020)

Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch di LEVEL-5 / Engine Software (20 settembre)

Catan di Asmodee Digital (20 giugno)

The Sinking City di Frogwares (autunno)

Alien: Isolation di SEGA Europe Limited (2019)

Hollow Knight: Silksong di Team Cherry (presto disponibile)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered di SQUARE ENIX, Inc. (quest’inverno)

Dauntless di Phoenix Labs (fine 2019)

Wolfenstein: Youngblood di Bethesda Softworks (26 luglio)

DOOM Eternal di Bethesda Softworks (presto disponibile)

The Elder Scrolls: Blades di Bethesda Softworks (autunno)

Cosa ne pensate di tutti questi arrivi? Quale gioco vi interessa di più?

Vi ricordiamo che durante questo Nintendo Direct sono stati mostrati nuovi trailer di Daemon X Machina (a questo indirizzo), No More Heroes 3 (che potete trovare qui), Luigi’s Mansion 3 (che potete vedere a questo indirizzo), è stato annunciato The Witcher 3 per Nintendo Switch ed è stato ripresentato, con tanto di data di uscita, The Legend of Zelda Link’s Awakening. Quale di questi vi ha colpito maggiormente?