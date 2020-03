Nintendo Switch: CoroCoro Comics anticipa l’annuncio di un gioco d’azione inedito

Dopo quasi due mesi e mezzo dall’inizio dell’anno non abbiamo ancora assistito al primo Nintendo Direct del 2020, e la cosa sta preoccupando diversi appassionati delle produzioni della casa di Kyoto. Nonostante questo, diversi rumor sulla diretta continuano ad apparire in rete, come il più recente che ci suggerisce che nel mese di marzo avremo ben due Direct tutti da gustare. Nel frattempo però, il magazine giapponese CoroCoro Comics sembra aver svelato in anticipo un nuovo gioco d’azione per Nintendo Switch non ancora annunciato.

Sul nuovo numero della rivista viene citato questo titolo come un “nuovo epico gioco d’azione in uscita nel 2020 in Giappone”. Sia studio di sviluppo che editore al momento non sono stati menzionati, ma sempre stando a CoroCoro Comics il titolo sfrutterà appieno l’hardware di Nintendo Switch, proponendo esplosive battaglie tra i grattacieli di una città apparentemente pacifica.

Mentre in rete non sono ancora apparse le immagini, sul magazine giapponese è stato mostrato il primo artwork del misterioso titolo d’azione. Stando a chi ha potuto dare un’occhiata all’immagine, quest’ultima metterebbe in mostra un ragazzo (che si presume essere il protagonista principale del gioco) insieme ad un mostro con alle loro spalle una città che sembra ricordare New York.

Al momento non sappiamo altro su questo nuovo titolo per Nintendo Switch, e il velo di mistero che lo ricopre è ancora particolarmente spesso. Non ci resta quindi che aspettare il prossimo Nintendo Direct per scoprire se sarà tra la sfilza dei prossimi giochi ad essere annunciati da Nintendo. Siete curiosi di scoprire di cosa tratterà più nello specifico questo nuovo misterioso gioco per Nintendo Switch?