Nintendo Switch: i nuovi fantastici controller celebrano GameCube

Il famoso GameCube, la console storica di Nintendo che tutt’oggi fa ancora parlare di sé, ha da poco compiuto ben 20 anni. Precisamente il 14 settembre del 2001 è stata rilasciata nel mercato giapponese, per poi essere lanciata nel resto del mondo poco dopo. In occasione di un evento tanto speciale, non potevano mancare i vari omaggi dedicati a un pezzo di storia così importante, e tra questi abbiamo nientemeno che dei nuovi controller per GameCube, Nintendo Switch e PC che ricordano proprio la console protagonista.

Retro Fighters, un famoso negozio di videogiochi americano, è conosciuto per la vendita di accessori a tema videoludico, tra cui appunto svariati controller originali. Per festeggiare un compleanno così importante di una console che non è da meno, questa compagnia ha ideato dei controller che riprendono il design di quello originale del GameCube. Il controller di Retro Fighters rispetta l’aspetto di quello originario, adattandolo ai giorni nostri per conferirgli un design più moderno e simile alla tecnologia di oggi.

Ovviamente il controller è fornito di tutte le funzionalità di quello originario del GameCube, portandole a un livello maggiore di comfort. Abbiamo quindi i tasti analogici sensibili alla pressione (perfettamente compatibili anche con Nintendo Switch e PC, (oltre che su GameCube), un design ergonomico e una tecnologia wireless 2.4GHz, che ci consente di utilizzare il controller quasi fino a 10 metri di distanza. Inoltre la batteria ha una durata che supera le 10 ore di gioco, con tanto di LED che segnala la sua carica attuale.

Questo controller è disponibile nella colorazione originale della console, ossia il suo caratteristico viola, ma anche in altre due colorazioni, ossia l’arancione e il nero. È, inoltre, già disponibile per il preorder, ma soltanto per un periodo di tempo limitato. Avrete la possibilità di acquistarlo solo fino al 4 ottobre, e il costo è di $39,99.