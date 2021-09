Nintendo Switch: il pad del SEGA Mega Drive sarà diverso in occidente

Nel Nintendo Direct andato in onda nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2021 è stato annunciato il nuovo servizio del Nintendo Switch Online che permette ai giocatori di godere di una raccolta di giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive a un costo aggiuntivo (in questo articolo trovate tutti i giochi disponibili). Il servizio che verrà lanciato in ottobre a supporto del rilascio del nuovo modello OLED, vedrà anche il rilascio dei pad originali delle vecchie console, ma c’è una differenza tra controller SEGA occidentali e quelli orientali.

I nuovi vecchi pad sono venduti separatamente dal nuovo tipo di abbonamento chiamato Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. A quanto pare, però, il gamepad del SEGA Mega Drive in giappone avrà 6 tasti sul lato destro invece che 3. Il controller originale della vecchia console SEGA aveva 3 tasti, come quello che sarà venduto da ottobre in occidente, mentre quello venduto in Giappone è una replica di un’edizione speciale del 1993 venduta in bundle con Street Fighter 2 Special Champion Edition, un titolo picchiaduro di Capcom.

Le ragioni dietro questa scelta di marketing non sono chiare, ma per il momento non dovrebbero esserci problemi insormontabili se il controller viene utilizzato esclusivamente per i titoli del SEGA Mega Drive disponibili al lancio del Pacchetto Aggiuntivo del Nintendo Switch Online: tra i 14 giochi nessuno ha bisogno di altri tasti al di fuori dei 3 previsti per la console originali. I problemi potrebbero sorgere nel caso, come già è stato annunciato per i titoli dell’N64, SEGA e Nintendo decidessero di implementare nuovi giochi nel servizio in futuro.

Se non avete visto il Nintendo Direct, recuperate gli annunci da questo recap che abbiamo realizzato per voi. Tra gli annunci bomba, oltre alle novità del Nintendo Switch Online, ci sono anche il ritorno di Kirby e di Bayonetta. In particolare, per il gioco di PlatinumGames, in giornata sono uscite alcune indiscrezioni riguardo lo sviluppo che potete leggere qui.