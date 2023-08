Come saprete, in concomitanza della Opening Night Live di ieri sera, ha preso ufficialmente il via la settimana della Gamescom di Colonia, ovvero quello che è il più grande evento di gaming in Europa e, senza alcun dubbio, uno degli appuntamenti più importanti di questo settore. Ebbene, proprio in concomitanza della Gamescom 2023, Amazon ha pensato di approfittarne per dare il via alla sua nuovissima “Amazon Gaming Week”, ovvero un periodo si offerte che, come vi stiamo raccontando già da stamane, vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti da gaming a prezzi davvero ottimi, con sconti che possono arrivare anche al 30%!

Ebbene, proprio tra queste offerte, vi segnaliamo ora che è possibile acquistare a prezzo scontato anche Pro Controller per Nintendo Switch che, grazie a questo sconto, torna finalmente ad un prezzo abbordabile su Amazon, visti i consistenti rincari su questo specifico prodotto, seguiti quasi certamente all’arrivo del nuovo capitolo di Zelda (Tears of the Kingdom) che ha fatto lievitare la domanda.

Grazie ad Amazon, dunque, avrete la possibilità di acquistare un Pro Controller originale per Nintendo Switch a soli 59,90€, contro i 64,98€ del prezzo originale! Un prezzo davvero ottimo se si considera che, come detto, questo controller a marchio Nintendo è stato protagonista, specie negli ultimi mesi, di frequenti e corposi aumenti di prezzo.

E fidatevi di noi: val davvero la pena approfittarne, anche perché il Pro Controller di Nintendo Switch, senza alcun dubbio, è uno dei migliori controller attualmente disponibili sul mercato, e questo anche al netto delle altre piattaforme di gioco. Si tratta, infatti, di un accessorio solido, ergonomico e dal rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale, progettato per lunghe sessioni di gioco, e capace di garantire un ottimo grip anche nel corso delle sfide più intense.

Parliamo di un controller dall’ottima stabilità di connessione (del resto è wireless), dalla buona durata della batteria ed assemblato con materiali di alta qualità, che gli garantiscono resistenza e durata nel tempo.

In sintesi, parliamo di un accessorio che è indispensabile per giocare a Nintendo Switch, specie a titoli come il succitato Zelda e che, per questo, vi suggeriremmo di acquistare subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che il prodotto si esaurisca del tutto.

