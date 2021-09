Nintendo Switch: importante annuncio imminente, siamo vicini a un Direct?

In questi ultimi giorni sta fermentando in rete un forte rumor riguardante Nintendo Switch. La community appassionata della casa di Kyoto ha già scovato alcuni indizi che fanno pensare che, tra non molto tempo, la compagnia giapponese farà un annuncio importante.

In rete si rumoreggia di un nuovo controller per la console ibrida di Nintendo, ma i vari indizi, ad oggi, non hanno ancora portato a nulla di più concreto. C’è chi pensa che si tratterà di un controller relativo al Nintendo 64, con alcuni dei giochi per la storica console che verranno immessi nel Servizio Online di Nintendo Switch.

Questo fantomatico nuovo controller per Switch sembra essere stato registrato dalla stessa Nintendo qualche giorno fa, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe avvenire questo venerdì, tra poco meno di due giorni.

Al momento non sappiamo altro e vi consigliamo di prendere tutto con le pinze, ma l’annuncio potrebbe arrivare con un post ufficiale sui social di Nintendo, o addirittura all’interno di un nuovo Direct non ancora annunciato.