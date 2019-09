Nintendo Switch con Joy-Con pieghevoli: è questo il prossimo progetto Nintendo?

Nintendo Switch si appresta diventare pieghevole? Un brevetto mostra un'idea legata ai Joy-Con: ecco tutti i dettagli scoperti fino ad ora.

Per mesi abbiamo letto molteplici rumor e leak su possibili nuove versioni della console di punta della grande N: Nintendo Switch. Alcuni si sono poi finalizzati in Nintendo Switch Lite, una console unicamente portatile, di dimensioni e peso inferiori rispetto alla versione ibrida. Si parlava anche di una versione “Pro”, ma ora spunta qualcosa di nuovo: un brevetto che mostra un Nintendo Switch con Joy-Con pieghevoli.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, il lato superiore dei Joy-Con pare possa essere piegato in avanti, precisamente nella sezione che include il Left Stick e il pulsante Meno (per il lato sinistro), e XYAB e il pulsante Più (per il lato destro). Il brevetto completo è in giapponese, ma propone moltissime immagini: lo trovate a questo indirizzo.

Chiaramente non possiamo sapere se si tratti di un vero progetto in sviluppo presso la casa di Kyoto, o se questo “Nintendo Switch pieghevole” sia solo un concept brevettato per sicurezza. Bisognerebbe capire anche l’utilità di questa nuova versione e, sopratutto, se una modifica di questo tipo potrebbe spingere il pubblico a ri-acquistare la console.

Molto spesso i brevetti non riescono a diventare dei veri prodotti destinati al mercato; in ogni caso, anche se accadesse, probabilmente ci vorrebbe del tempo. Non aspettatevi di piegare il vostro Nintendo Switch come un foglio a breve termine.