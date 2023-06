The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente tra noi (a proposito, sapete che oggi è in super sconto su eBay?) e, come vi abbiamo anche raccontato attraverso la nostra recensione, si tratta di un titolo che certamente sarà ricordato a lungo, visto il sono 10 che gli abbiamo assegnato, ma soprattutto considerata la sua incredibile ricchezza e bellezza!

Certo, sappiamo che non tutti hanno una Nintendo Switch per poter giocare a questa meraviglia Nintendo, o al suo predecessore, Breath of the Wild, e per questo potrebbe tornarvi comoda questa ottima offerta eBay, grazie alla quale potrete acquistare l’ottima versione “portatile” di Nintendo Switch, ovvero Switch Lite, all’ottimo prezzo di soli 189,90€!

Si tratta di un’occasione straordinaria per acquistare la console, specialmente se si considera che è quasi impossibile trovare una console di gioco a meno di 200€, e che Tears of the Kingdom è un titolo che, senza alcun dubbio, val la pena di essere giocato!

Al netto di ciò, va comunque detto che, anche al netto degli anni trascorsi sul mercato, Nintendo Switch è una console che ha ancora senso acquistare, visto il suo splendido parco titoli e la capacità, anche al netto del giudizio comune, di tirare fuori perle rare ed esclusive come testimoniato proprio da Tears of the Kingdom.

Inoltre, è importante sottolineare che Nintendo Switch Lite è una versione esclusivamente dedicata al gioco portatile. È pensata per essere trasportata comodamente in una borsa o nello zaino, ideale per i viaggi, le vacanze o per chi semplicemente preferisce giocare senza la necessità di una console tradizionale collegata alla TV.

In tal senso, pur considerando l’eventualità di un futuro lancio di una nuova Nintendo Switch (si parla da tempo di una “Switch 2”), la versione Lite rimane comunque una scelta sensata. Non solo ha un prezzo molto inferiore rispetto alla versione classica di Nintendo Switch, ma è anche compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch, compreso, ovviamente, Tears of the Kingdom.

In poche parole, ad eccezione della modalità TV, la Nintendo Switch Lite offre praticamente la stessa esperienza di gioco. Ecco perché è venduta a un prezzo molto competitivo ed è perfetta per coloro che vogliono godersi il nuovo e attesissimo Zelda senza possedere la console originale.

Leggera, pratica e facilmente trasportabile in uno zaino, la Nintendo Switch Lite è la console ideale per il gioco in mobilità e, per questo, vi invitiamo seriamente a prenderla in considerazione, acquistandola subito tramite la pagina eBay dedicata a questa promozione, soprattutto perché le scorte sono limitate!

