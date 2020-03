Nintendo Switch e Switch Lite: disponibile l’aggiornamento 9.2.0

In occasione del terzo compleanno della console di casa Nintendo. Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite si aggiornano alla versione 9.2.0. Nonostante la patch sia stata rilasciata proprio durante l’anniversario, questa ha portato a novità piuttosto limitate.

Questo nuovo update, infatti, non prevede nessun nuovo contenuto di nota, bensì introduce una serie di migliorie alla stabilità complessiva delle due console con lo scopo di migliorare l’esperienza dell’utente. Il changelog parla genericamente di “risoluzione bug e aumento della stabilità generale durante l’uso di alcune applicazioni“, oggettivamente una patch notes estremamente generica e diventa quindi difficile capire se siano stati risolti bug o quant’altro. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un aggiornamento minore, che probabilmente porterà in futuro ad una patch decisamente più corposa con funzionalità aggiuntive che magari verranno inserite con l’update 10.0, che ovviamente non sappiamo quando verrà rilasciato.

Un vero peccato visto che proprio lo stesso giorno di tre anni fa Nintendo Switch fece la sua apparizione assieme al favoloso capitolo Breath of the Wild della famosa saga di The Legend of Zelda. In questi anni la console della casa di Kyoto ha venduto oltre 50 milioni di pezzi in tutto il mondo entrando di diritto come una delle console più amate di tutti i tempi. Nota di merito anche per gli abbonati al Nintendo Switch Online, i quali si aggirano attorno ai 15 milioni di abbonati in tutto il mondo nonostante non riesca tutt’ora a portare servizi degni come succede con PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Ci auguriamo infine che in futuro vengano proposte delle patch che portino dei seri miglioramenti, sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch Lite.

Cosa ne pensate di questa notizia? Per il suo terzo anniversario vi aspettavate una patch decisamente più corposa? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i titoli della console targata Nintendo.