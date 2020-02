Nintendo Switch Lite al prezzo più basso di sempre su eBay

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile al prezzo più basso di sempre, la straordinaria versione “Lite” di Nintendo Switch, incredibilmente scesa al di sotto della soglia dei 170,00€ in virtù degli originali 220,00€ circa necessari per l’acquisto. SI tratta a tutti gli effetti del prezzo più basso di sempre, per quella che è una console di gioco versatile e stilisticamente accattivante, perfetta per chiunque voglia giocare in mobilità o senza l’ausilio della TV.

Arrivata sul mercato pochissimi mesi fa, Nintendo Switch Lite offre le medesime performance e prestazioni della versione “classica” di Nintendo Switch, con due sole differenze fondamentali: l’impossibilità di staccare i joy-con (ovvero i pad laterali) dalla console, per utilizzarli autonomamente e l’impossibilità di collegare la console alla tv, essendo Switch Lite una console pensata esclusivamente per il gioco portatile. Generalmente disponibile in ben tre colorazioni diverse, ovvero gialla, grigia e turchese, è oggi disponibile nella sola versione grigia al prezzo straordinario di 169,90€, ovvero il prezzo più basso mai registrato per la console che, anche in periodi di forte sconto, non era comunque scesa al di sotto dei 189,00€!

Qualora poi foste interessati alla versione classica della console, allora sappiate che anch’essa è in sconto su Ebay al prezzo di soli 299,99€, rispetto ai canonici 349,99€. Un risparmio di ben 50€ che può magari esservi utile per il preorder o l’acquisto di un primo gioco, dato che l’offerta propone la sola console senza alcun titolo.

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Lite «

