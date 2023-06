Finalmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tra noi! Se non avete ancora una Nintendo Switch per giocare a questo capolavoro, che fra l’altro si è anche guadagnato un bel 10 nella nostra recensione, vi segnaliamo questa ottima offerta di eBay, che offre la Nintendo Switch Lite, a un incredibile prezzo di soli 189,90€!

Si tratta di un’opportunità straordinaria, considerando che è raro trovarla a meno di 200€. E con un titolo come Tears of the Kingdom che merita sicuramente di essere giocato, non potete lasciarvi scappare questa occasione! Al netto di ciò, Nintendo Switch è un’ottima console che vanta un eccezionale catalogo di giochi e la capacità di offrire esperienze uniche ed esclusive.

È importante ricordare che Nintendo Switch Lite è una versione dedicata esclusivamente al gioco portatile. È progettata per essere trasportata comodamente in borsa o nello zaino, rendendola ideale per i viaggi, le vacanze e per chi preferisce giocare senza il collegamento a una TV.

Switch Lite dispone di uno schermo HD 1280 x 720 pixel ed è più leggera e compatta della versione standard. Un’altra differenza rispetto a Nintendo Switch è il fatto che i classici tasti separati sono stati sostituiti da una croce, più comoda perché garantisce un miglior controllo dell’azione di gioco.

Anche se si parla di una possibile “Switch 2” nel futuro, la versione Lite rimane una scelta intelligente: oltre ad avere un prezzo più conveniente rispetto alla versione classica, è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch, compreso, naturalmente, Tears of the Kingdom. In poche parole, esclusa la modalità TV Nintendo Switch Lite offre praticamente la stessa esperienza di gioco della sua controparte tradizionale. Per questo motivo viene venduta a un prezzo competitivo ed è perfetta per coloro che desiderano immergersi nell’atteso nuovo Zelda.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

